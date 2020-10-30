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Будет тяжелая баталия в Раде: Сытник прокомментировал законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ

Будет тяжелая баталия в Раде: Сытник прокомментировал законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ

Киев  •  УНН

 • 12914 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины считает, что будет тяжелая баталия в парламенте касательно представленного Президентом Владимиром Зеленским в ВР законопроекта, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

“Я могу сказать так, что этот законопроект... будет очень тяжелая баталия в парламенте, это однозначно и мне кажется, что именно экспертную оценку в этом законопроекте, и со стороны практики, и со стороны экспертов нужно давать тогда, когда будет окончательный текст этого законопроекта, потому что у меня есть сомнения, что он вообще может быть принят или принят именно в той редакции, которой он сейчас есть на сайте парламента”, — сказал Сытник.

Сытник считает, что профессиональную дискуссию нужно проводить, когда законопроект пройдет первое и второе чтение и будет принят в целом, подписан Президентом.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

Как сообщил нардеп Александр Качура, в понедельник, 2 ноября, состоится заседание фракции “Слуга народа”, на котором планируют обсудить законопроект об освобождении судей Конституционного суда.

Юрист заявил, что законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ неконституционным.

Напомним, Конституционный суд Украины признал, не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

Украинские Национальные Новости

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