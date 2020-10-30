Буде важка баталія в Раді: Ситник прокоментував законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ

“Я можу сказати так, що цей законопроект... буде надзвичайно важка баталія в парламенті, це однозначно й мені здається, що саме експертну оцінку в цьому законопроект, і з боку практики, і з боку експертів потрібно давати тоді, коли буде остаточний текст цього законопроекту, тому що в мене є сумніви, що він взагалі може бути прийнятий, або прийнятий саме в тій редакції, якій він зараз є на сайті парламенту”, — сказав Ситник.

Ситник вважає, що фахову дискусію потрібно проводити, коли законопроект пройде перше та друге читання й буде прийнятий в цілому, підписаний Президентом.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.

Як повідомив нардеп Олександр Качура, у понеділок, 2 листопада, відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного суду.

Юрист заявив, що законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ є неконституційним.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.