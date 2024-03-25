Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях, реализуемых его ведомством. Как сообщил он в эфире телемарафона, он участвует в планировании таких операций, передает УНН.

"Я стараюсь не вмешиваться в непосредственную работу исполнителей тех или иных операций. Но в общем планировании - да, всегда (участвую - ред).", - сообщил Буданов.

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Ранее командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр с позывным Лютый рассказывал, что Буданов принимает непосредственное участие в некоторых спецоперациях ГУР. Он даже привел пример, что во время одной из таких операций, проведенных с участием Буданова, только переговорами глава ГУР заставил 19 российских военных сдаться в плен.

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