Британские депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. Голосование в прямом эфире транслировал парламентский телеканал Великобритании, передает УНН.
В ходе голосования инициативу главы правительства поддержали 293 законодаталя, что значительно меньше необходимого. Против выступили 46 депутатов.
Для того, чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов — двух третей от полного состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы только после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.
Напомним, британская королева поддержала закон, блокирует Brexit без соглашения.
Напомним, Верхняя палата британского парламента в пятницу одобрила законопроект, имеющий целью блокировать Brexit без соглашения в конце октября.
Как сообщал УНН, 4 сентября парламент поддержал законопроект, что блокирует планы премьер-министра Бориса Джонсона о том, чтобы страна оставила Евросоюз без соглашения.