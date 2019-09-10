Британські депутати вдруге відкинули пропозицію Джонсона провести дострокові вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Палата громад вдруге відкинула пропозицію прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори в парламент країни. Голосування в прямому ефірі транслював парламентський телеканал Британії, передає УНН.
В ході голосування ініціативу глави уряду підтримали 293 законодаталя, що значно менше необхідного. Проти виступили 46 депутатів.
Для того, щоб призначити позачергові вибори, уряд повинен був заручитися підтримкою 434 депутатів — двох третин від повного складу Палати громад, що можливо лише за підтримки з боку опозиції. Однак Лейбористська партія, яку підтримали інші опозиційні сили, заявила про намір підтримати дострокові вибори лише після того, як Джонсон попросить у Євросоюзу про відстрочку Brexit, чого прем’єр робити не має наміру.
Нагадаємо, британська королева підтримала закон, що блокує Brexit без угоди.
Нагадаємо, Верхня палата британського парламенту у п’ятницю схвалила законопроект, який має на меті блокувати Brexit без угоди в кінці жовтня.
Як повідомляв УНН, 4 вересня парламент підтримав законопроєкт, що блокує плани прем’єр-міністра Бориса Джонсона щодо того, щоб країна залишила Євросоюз без угоди.