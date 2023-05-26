Британия может заморозить активы кремля, пока рф не выплатит компенсацию Украине - Guardian

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Великобритания рассматривает путь не конфисковать, а хранить российские государственные активы обездвиженными в течение некоторого времени после окончания войны в Украине, пока москва не согласится выплатить компенсацию за нанесенный ею ущерб, рассказали неназванные британские официальные лица изданию The Guardian, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе на саммите Совета Европы был создан цифровой реестр убытков, нанесенных Украине, как первый шаг к международному механизму компенсации жертвам российской агрессии.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивал на том, что суверенные активы россии будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный ею в Украине. Считается, что около 300 млрд долларов резервов российского центрального банка находились в странах G7 на момент замораживания, но картирование активов не завершено.

Официальные лица говорят, пишет The Guardian, что работа над возможностью конфискации российских государственных активов продолжается днем и ночью, в том числе с ЕС, но решение пока не найдено. Депутаты от партии тори, Лейбористской партии и украинского правительства настаивают на том, чтобы российские государственные активы в Великобритании, стоимость которых в прошлом году составила более 32 млрд долларов, были конфискованы, а затем переданы непосредственно Украине для реконструкции.

Но, пишет издание, набирает обороты альтернативная, менее рискованная с юридической точки зрения стратегия, согласно которой Запад удерживает эти активы до тех пор, пока россия не согласится выплатить компенсацию, отмечает издание. Та же цель - финансирование россией восстановления Украины - может быть достигнута, но без риска нарушения международного права путем простого ареста российских активов, указывается в статье.

Палата общин Великобритании, как сообщается, уже приняла предложение, требующее от правительства разработать план использования российских государственных активов, но в течение месяцев она отказывалась взять на себя обязательства по эффективной экспроприации активов российского центрального банка, хранящихся в Великобритании, опасаясь, что этот шаг создаст прецедент, который парализует международную финансовую систему и приведет к контрмерам против Великобритании.

При этом отмечается, что Великобритания не хотела, чтобы ее воспринимали как находящуюся в противоречии с Украиной по этому вопросу.

А на саммите Совета Европы в Рейкьявике на прошлой неделе 44 страны и ЕС выразили намерение поддержать новый реестр убытков с офисами в Гааге. В Украине будет создан сателлитный офис.

Реестр, как отмечается, будет создан на начальный период в три года и будет служить для фиксации доказательств и информации о претензиях относительно вреда, потерь или ранений, причиненных российской агрессией Украине и ее народу. Он прокладывает путь к будущему международному всеобъемлющему механизму компенсации жертвам российской агрессии, что уже было одобрено ООН.

Как отмечает издание, во вторник специальному комитету по иностранным делам в стране сообщили, что арест, а не замораживание российских государственных активов будет нарушением международного права. Антониос Цанакопулос, профессор международного публичного права в Колледже Святой Анны Оксфордского университета, сказал, что суверенные активы российской федерации в целом защищены суверенным иммунитетом как олицетворение государства, но замораживание этих активов, временное нарушение правила иммунитета, может быть оправдано как контрмера в ответ на нарушение россией международного права, сообщает The Guardian.

Но он добавил, что суть контрмеры заключается в том, что она имеет целью побудить государство соблюдать закон, и, как следствие, эта мера должна быть временной и обратной. Исходя из этого, отчуждение или арест активов как карательная мера прямо не допускается международным правом, сказал он.

Он утверждает, что замораживание активов как рычаг влияния, чтобы убедить россию согласиться на выплату компенсации, является допустимым. "Мы можем заморозить активы как рычаг влияния - это то, что международное право определяет как контрмеры. Идея заключается в том, что вы нарушаете закон, причиняя боль государству-нарушителю, пока оно не подчинится, поэтому вы можете держать эти меры на месте, пока они являются пропорциональными".

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, как указано, заявил комитету, что он выступает за прямой арест российских активов, а не за замораживание активов, чтобы заставить россию согласиться на компенсацию, утверждая, что приоритетом в дебатах должен быть не столько государственный иммунитет, сколько правосудие.

Дополнения

В то же время в Польше предлагают внести изменения в Конституцию, чтобы конфисковать замороженные российские активы. Так, в Сейме состоялось второе чтение парламентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Он направлен среди прочего на создание правовой возможности для конфискации российского имущества.

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