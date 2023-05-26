Британія може заморозити активи кремля, доки рф не виплатить компенсацію Україні - Guardian

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Минулого тижня на саміті Ради Європи було створено цифровий реєстр збитків, завданих Україні, як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі наполягав на тому, що суверенні активи росії залишатимуться знерухомленими доти, доки росія не погодиться заплатити за шкоду, заподіяну нею в Україні. Вважається, що близько 300 млрд доларів резервів російського центрального банку перебували в країнах G7 на момент заморожування, але картування активів не завершене.

Офіційні особи кажуть, пише The Guardian, що робота над можливістю конфіскації російських державних активів триває вдень і вночі, в тому числі з ЄС, але рішення поки що не знайдено. Депутати від партії торі, Лейбористської партії та українського уряду наполягають на тому, щоб російські державні активи у Великій Британії, вартість яких минулого року становила понад 32 млрд доларів, були конфісковані, а потім передані безпосередньо Україні для реконструкції.

Але, пише видання, набирає обертів альтернативна, менш ризикована з юридичної точки зору стратегія, згідно з якою Захід утримує ці активи доти, доки росія не погодиться виплатити компенсацію, зазначає видання. Та ж мета - фінансування росією відновлення України - може бути досягнута, але без ризику порушення міжнародного права шляхом простого арешту російських активів, вказується у статті.

Палата громад Великої Британії, як повідомляється, уже ухвалила пропозицію, що вимагає від уряду розробити план використання російських державних активів, але впродовж місяців вона відмовлялася взяти на себе зобов'язання щодо ефективної експропріації активів російського центрального банку, що зберігаються у Великій Британії, побоюючись, що цей крок створить прецедент, який паралізує міжнародну фінансову систему і призведе до контрзаходів проти Великої Британії.

При цьому зауважується, що Велика Британія не хотіла, щоб її сприймали як таку, що перебуває у протиріччі з Україною з цього питання.

А на саміті Ради Європи в Рейк'явіку минулого тижня 44 країни та ЄС висловили намір підтримати новий реєстр збитків з офісами в Гаазі. В Україні буде створено сателітний офіс.

Реєстр, як зазначається, буде створений на початковий період у три роки і слугуватиме для фіксації доказів та інформації про претензії щодо шкоди, втрат або поранень, завданих російською агресією Україні та її народу. Він прокладає шлях до майбутнього міжнародного всеосяжного механізму компенсації жертвам російської агресії, що вже було схвалено ООН.

Як зауважує видання, у вівторок спеціальному комітету із закордонних справ у країни повідомили, що арешт, а не заморожування російських державних активів буде порушенням міжнародного права. Антоніос Цанакопулос, професор міжнародного публічного права в Коледжі Святої Анни Оксфордського університету, сказав, що суверенні активи російської федерації загалом захищені суверенним імунітетом як уособлення держави, але заморожування цих активів, тимчасове порушення правила імунітету, може бути виправдане як контрзахід у відповідь на порушення росією міжнародного права, повідомляє The Guardian.

Але він додав, що суть контрзаходу полягає в тому, що він має на меті спонукати державу дотримуватися закону, і, як наслідок, цей захід має бути тимчасовим і зворотним. Виходячи з цього, відчуження або арешт активів як каральний захід прямо не допускається міжнародним правом, сказав він.

Він стверджує, що заморожування активів як важіль впливу, щоб переконати росію погодитися на виплату компенсації, є допустимим. "Ми можемо заморозити активи як важіль впливу - це те, що міжнародне право визначає як контрзаходи. Ідея полягає в тому, що ви порушуєте закон, завдаючи болю державі-порушниці, поки вона не підкориться, тому ви можете тримати ці заходи на місці, поки вони є пропорційними".

Генеральний прокурор України Андрій Костін, як вказано, заявив комітету, що він виступає за прямий арешт російських активів, а не за заморожування активів, щоб змусити росію погодитися на компенсацію, стверджуючи, що пріоритетом у дебатах має бути не стільки державний імунітет, скільки правосуддя.

Доповнення

Водночас у Польщі пропонують внести зміни до Конституції, щоб конфіскувати заморожені російські активи. Так, у Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроекту про внесення змін до Конституції. Він спрямований серед іншого на створення правової можливості для конфіскації російського майна.

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