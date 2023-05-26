У Польщі пропонують зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, щоб конфіскувати заморожені російські активи, пише УНН з посиланням Wprost.
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Повідомляється, що у Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроекту про внесення змін до Конституції. Він спрямований серед іншого на створення правової можливості для конфіскації російського майна.
Віце-міністр Лукаш Шрайбер повідомив, що загальна сума заморожених Польщею активів російських олігархів уже перевищує мільярд євро.
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“Сума заморожених активів російських олігархів значно перевищує мільярд євро. Отже, ми говоримо про досить значні ресурси”, – заявив Лукаш з трибуни Сейму.
Заступник міністра також закликав опозиційних парламентарів діяти так, щоб зміни в законі дозволили арештувати російські активи, заморожені в Польщі.
“Вас не переконує те, що відбувається в російській думі? Вас не переконують слова дмитра медведєва, який не бачить сенсу продовжувати дипломатичні відносини з Польщею, а колишній омбудсмен з прав дитини закликав до вбивства польського посла?” – наголосив він.
Нагадаємо
У жовтні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вказав на заморожені російські кошти в ЄС як можливе джерело відбудови України після війни і розв'язання проблем із цінами на енергоносії.
Європейський Союз може передати Україні прибуток від заморожених на суму 196,6 млрд євро російських активів.