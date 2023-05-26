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У Польщі пропонують зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи

У Польщі пропонують зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи

Київ • УНН

 • 536615 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У Польщі пропонують внести зміни до Конституції, щоб конфіскувати заморожені російські активи, пише УНН з посиланням Wprost.

Деталі

Повідомляється, що у Сеймі відбулося друге читання парламентського законопроекту про внесення змін до Конституції. Він спрямований серед іншого на створення правової можливості для конфіскації російського майна.

Віце-міністр Лукаш Шрайбер повідомив, що загальна сума заморожених Польщею активів російських олігархів уже перевищує мільярд євро.

Цитата

“Сума заморожених активів російських олігархів значно перевищує мільярд євро. Отже, ми говоримо про досить значні ресурси”, – заявив Лукаш з трибуни Сейму.

Заступник міністра також закликав опозиційних парламентарів діяти так, щоб зміни в законі дозволили арештувати російські активи, заморожені в Польщі.

“Вас не переконує те, що відбувається в російській думі? Вас не переконують слова дмитра медведєва, який не бачить сенсу продовжувати дипломатичні відносини з Польщею, а колишній омбудсмен з прав дитини закликав до вбивства польського посла?” – наголосив він.

Нагадаємо

У жовтні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вказав на заморожені російські кошти в ЄС як можливе джерело відбудови України після війни і розв'язання проблем із цінами на енергоносії.

Європейський Союз може передати Україні прибуток від заморожених на суму 196,6 млрд євро російських активів.

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