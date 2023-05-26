В Польше предлагают изменения в Конституцию, чтобы конфисковывать замороженные российские активы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Польше предлагают внести изменения в Конституцию, чтобы конфисковать замороженные российские активы, пишет УНН со ссылкой Wprost.
Детали
Сообщается, что в Сейме состоялось второе чтение парламентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию. Он направлен среди прочего на создание правовой возможности для конфискации российского имущества.
Вице-министр Лукаш Шрайбер сообщил, что общая сумма замороженных Польшей активов российских олигархов уже превышает миллиард евро.
Цитата
“Сумма замороженных активов российских олигархов значительно превышает миллиард евро. Следовательно, мы говорим о довольно значительных ресурсах”, – заявил Лукаш с трибуны Сейма.
Заместитель министра также призвал оппозиционных парламентариев действовать так, чтобы изменения в законе позволили арестовать российские активы, замороженные в Польше.
“Вас не убеждает то, что происходит в российской думе? Вас не убеждают слова дмитрия медведева, который не видит смысла продолжать дипломатические отношения с Польшей, а бывший омбудсмен по правам ребенка призвал к убийству польского посла?” – подчеркнул он.
Напомним
В октябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий указал на замороженные российские средства в ЕС как возможный источник восстановления Украины после войны и решения проблем с ценами на энергоносители.
Европейский Союз может передать Украине прибыль от замороженных на сумму 196,6 млрд евро российских активов.