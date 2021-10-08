Бразилия собирается закупить до 150 млн вакцин Pfizer на 2022 год
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Бразилия ведет переговоры о закупке до 150 млн доз вакцины против COVID -19 Pfizer (PFE.N) на следующий год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Документ был передан в расследование, которое исследует борьбу Бразилии с пандемией, после того, как сенаторы попросили информацию о планах кампании вакцинации страны на следующий год.
Министерство здравоохранения заявило, что ведет переговоры о закупке 100 000 000 доз с Pfizer, с возможностью приобретения еще 50 млн доз.
Кроме вакцины Pfizer, Бразилия будет полагаться на уколы Astrazeneca, который производит в стране - пока с импортными активными ингредиентами.
Дополнительно
Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей от COVID-19, уступая лишь США.
Несмотря на медленное начало, Бразилия начала успешную кампанию вакцинации. Более 70% бразильцев сейчас получили первую дозу, по сравнению с 65% в Соединенных Штатах.
Напомним
Бразилия и Аргентина создадут свою вакцину от COVID-19. Сенат Бразилии намерена предъявить президенту обвинения в недостатках в борьбе с пандемией.