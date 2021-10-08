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Бразилія збирається закупити до 150 млн вакцин Pfizer на 2022 рік

Бразилія збирається закупити до 150 млн вакцин Pfizer на 2022 рік

Київ • УНН

 • 12960 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Бразилія веде переговори про закупівлю до 150 мільйонів доз вакцини проти COVID -19 Pfizer (PFE.N) на наступний рік. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Документ був переданий до розслідування, яке досліджує боротьбу Бразилії з пандемією, після того, як сенатори попросили інформацію про плани кампанії вакцинації країни наступного року.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що веде переговори про закупівлю 100 мільйонів доз з Pfizer, з можливістю придбання ще 50 мільйонів доз.

Крім вакцини Pfizer, Бразилія буде покладатися на уколи Astrazeneca, який виробляє в країні - наразі з імпортними активними інгредієнтами.

Додатково

Бразилія займає друге місце в світі за кількістю смертей від COVID-19, поступаючись лише США.

Незважаючи на повільний початок, Бразилія розпочала успішну кампанію вакцинації. Понад 70% бразильців зараз отримали першу дозу, порівняно з 65% у Сполучених Штатах.

Нагадаємо

Бразилія та Аргентина створять свою вакцину від COVID-19. Сенат Бразилії має намір пред'явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією.

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