Бразилія збирається закупити до 150 млн вакцин Pfizer на 2022 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Бразилія веде переговори про закупівлю до 150 мільйонів доз вакцини проти COVID -19 Pfizer (PFE.N) на наступний рік. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Документ був переданий до розслідування, яке досліджує боротьбу Бразилії з пандемією, після того, як сенатори попросили інформацію про плани кампанії вакцинації країни наступного року.
Міністерство охорони здоров'я заявило, що веде переговори про закупівлю 100 мільйонів доз з Pfizer, з можливістю придбання ще 50 мільйонів доз.
Крім вакцини Pfizer, Бразилія буде покладатися на уколи Astrazeneca, який виробляє в країні - наразі з імпортними активними інгредієнтами.
Додатково
Бразилія займає друге місце в світі за кількістю смертей від COVID-19, поступаючись лише США.
Незважаючи на повільний початок, Бразилія розпочала успішну кампанію вакцинації. Понад 70% бразильців зараз отримали першу дозу, порівняно з 65% у Сполучених Штатах.
Нагадаємо
Бразилія та Аргентина створять свою вакцину від COVID-19. Сенат Бразилії має намір пред'явити президенту обвинувачення в недоліках в боротьбі з пандемією.