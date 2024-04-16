Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что "стучится в двери" стран-членов ЕС относительно передачи зенитных батарей Украине. По его словам, дело продвигается медленно. Об этом он сказал в интервью La Monde, передает УНН.

Детали

Боррель заявил, что бои на фронте очень интенсивные. Прорыва, на который надеялась Украина, не произошло. Впрочем, по его словам, пока и не видно российского прорыва. "русские берут верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери", - отметил Боррель.

"россии не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, наоборот, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромная, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - заявил Боррель.

Он рассказал, что именно поэтому созвал 22 апреля Совет ЕС по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС "может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны".

Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить. Дело продвигается медленно, но между государствами-членами существуют огромные различия во взносах - резюмировал дипломат.

Дополнение

Ранее Боррель рассказывал, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot, Украина просит всего семь из них.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров к неординарным, смелым шагам и передать Украине системы ПВО, оружие и боеприпасы.