Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает страны-члены предоставить Украине зенитные батареи, поскольку Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны для отражения российского вторжения.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что "стучится в двери" стран-членов ЕС относительно передачи зенитных батарей Украине. По его словам, дело продвигается медленно. Об этом он сказал в интервью La Monde, передает УНН.
Детали
Боррель заявил, что бои на фронте очень интенсивные. Прорыва, на который надеялась Украина, не произошло. Впрочем, по его словам, пока и не видно российского прорыва. "русские берут верх и отгрызают куски территории, неся огромные человеческие потери", - отметил Боррель.
"россии не нужно побеждать, ей нужно только не проиграть. Украина, наоборот, должна победить, чтобы отразить вторжение. Демографически разница огромная, и в Украине существует эффект истощения. Только от нас зависит, сможем ли мы дать ей возможность атаковать", - заявил Боррель.
Он рассказал, что именно поэтому созвал 22 апреля Совет ЕС по иностранным делам и обороне, чтобы посмотреть, как ЕС "может удовлетворить потребности Украины в боеприпасах и, возможно, в более срочном порядке, в средствах противовоздушной обороны".
Я стучу в двери государств-членов, чтобы сказать им, что если у них нет зенитных батарей, то они должны их купить. Дело продвигается медленно, но между государствами-членами существуют огромные различия во взносах
Дополнение
Ранее Боррель рассказывал, что западные армии имеют около 100 батарей Patriot, Украина просит всего семь из них.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров к неординарным, смелым шагам и передать Украине системы ПВО, оружие и боеприпасы.
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