Болтон: ещё вчера я предлагал Трампу отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что предлагал президенту Дональду Трампу совою отставку накануне увольнения. Об этом Болтон написал у себя в Twitter, передаёт УНН.
“Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: “Давайте поговорим об этом завтра”, — написал бувший советник.
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Как сообщал УНН, сегодня президент Трамп сообщил, что уволил Болтона, так как “его услуги больше не нужны в Белом доме”.