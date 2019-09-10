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Болтон: ще вчора я пропонував Трампу відставку

Болтон: ще вчора я пропонував Трампу відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що пропонував президенту Дональду Трампу совою відставку напередодні звільнення. Про це Болтон написав у себе в Twitter, передає УНН.

"Я запропонував піти у відставку вчора ввечері, і президент Трамп сказав:"Давайте поговоримо про це завтра", - написав колишній радник.

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Як повідомляв УНН, сьогодні президент Трамп повідомив, що звільнив Болтона, оскільки "його послуги більше не потрібні в Білому домі".

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