Лесные пожары в Турции: большинство территории возгорания взято под контроль

Накануне по всей Турции вспыхнуло 44 пожара. Согласно обновленным данным, большинство пожаров удалось взять под контроль и потушить благодаря вмешательству команд спасателей. Пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

Детали

Лесные пожары, начавшиеся вчера в турецких районах Сельчук и Мендерес вблизи Измира, взяты под контроль с помощью воздушного и наземного вмешательства.

Справка

Всего за прошедшие сутки вспыхнуло 44 пожара по всей Турции, в том числе 30 пожаров в сельской местности и 14 в лесных массивах. Большинство пожаров удалось взять под контроль и потушить благодаря вмешательству команд, пишут СМИ.

Пожары в районах Сельчук и Мендерес в Измире также были взяты под контроль рано утром, 30 июня.

На площади 500 гектаров пожара продолжаются работы по охлаждению огня.

Напомним,

УНН передавал, что огонь охватил значительные площади в ряде районов Турции. Это привело к эвакуации и угрозе имуществу.