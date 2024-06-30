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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иностранные эксперты об идее создания экспертного учреждения при НАБУ: не решит вопрос объективности экспертиз

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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
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Экспорт зерна вырос благодаря тому, что военные обеспечили Украине собственный логистический морской путь - УКАБ

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28 июня 2024, 05:43  •  99068 просмотра

Асфальт будет: стало известно, что предусматривает ремонт дороги на Черниговщине, которого добились местные жители

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Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"
28 июня 2024, 05:01  •  59945 просмотра

Может быть мошеннической схемой – адвокат о перезалоге имущества зернового терминала "Олимпекс"

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Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники
27 июня 2024, 14:52  •  100992 просмотра

Киберспециалисты ГУР "выключили" в Крыму кассовые аппараты и движение по Керченскому мосту - источники

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Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья
27 июня 2024, 14:03  •  85836 просмотра

Нижние этажи и наличие газа: эксперты рассказали, какие квартиры пользуются спросом на рынке аренды жилья

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Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт
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Экспорт зерновых вырос в связи с активизацией борьбы с вывозом зерна "в серую" и работы зернового коридора - эксперт

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

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ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

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Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

Дело экс-министра Сольского: у детективов истек разумный срок следствия, суд дал еще 8 месяцев

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