Більшість лісових пожеж у Туреччині взято під контроль
Київ • УНН
Більшість з 44 лісових пожеж, що спалахнули по всій Туреччині, в тому числі 30 в сільській місцевості і 14 в лісах, були взяті під контроль і погашені завдяки втручанню рятувальних команд.
Лісові пожежі в Туреччині: більшість території загорянння взято під контроль
Напередодні по всій Туреччині спалахнуло 44 пожежі. Згідно з оновленними даними, більшість пожеж вдалося взяти під контроль і загасити завдяки втручанню команд рятувальників. Пише УНН із посиланням на TRT Haber.
Деталі
Лісові пожежі, що почалися вчора в турецьких районах Сельчук і Мендерес поблизу Ізміра, взяті під контроль за допомогою повітряного і наземного втручання.
Довідка
Усього минулої доби спалахнуло 44 пожежі по всій Туреччині, зокрема 30 пожеж у сільській місцевості та 14 у лісових масивах. Більшість пожеж вдалося взяти під контроль і загасити завдяки втручанню команд, пишуть ЗМІ.
Пожежі в районах Сельчук і Мендерес в Ізмірі також були взяті під контроль рано вранці, 30 червня.
На площі 500 гектарів пожежі тривають роботи з охолодження вогню.
Нагадаємо
УНН передавав, що вогонь охопив значні площі у низці районів Туреччини. Це призвело до евакуації і загрози майну.