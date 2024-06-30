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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Більшість лісових пожеж у Туреччині взято під контроль

Київ • УНН

 • 21908 перегляди

Більшість з 44 лісових пожеж, що спалахнули по всій Туреччині, в тому числі 30 в сільській місцевості і 14 в лісах, були взяті під контроль і погашені завдяки втручанню рятувальних команд.

Більшість лісових пожеж у Туреччині взято під контроль

Лісові пожежі в Туреччині: більшість території загорянння взято під контроль

Напередодні по всій Туреччині спалахнуло 44 пожежі. Згідно з оновленними даними, більшість пожеж вдалося взяти під контроль і загасити завдяки втручанню команд рятувальників. Пише УНН із посиланням на TRT Haber.

Деталі

Лісові пожежі, що почалися вчора в турецьких районах Сельчук і Мендерес поблизу Ізміра, взяті під контроль за допомогою повітряного і наземного втручання.

Довідка

Усього минулої доби спалахнуло 44 пожежі по всій Туреччині, зокрема 30 пожеж у сільській місцевості та 14 у лісових масивах. Більшість пожеж вдалося взяти під контроль і загасити завдяки втручанню команд, пишуть ЗМІ.

Пожежі в районах Сельчук і Мендерес в Ізмірі також були взяті під контроль рано вранці, 30 червня.

На площі 500 гектарів пожежі тривають роботи з охолодження вогню.

Нагадаємо

УНН передавав, що вогонь охопив значні площі у низці районів Туреччини. Це призвело до евакуації і загрози майну. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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