Большинство боев - на трех направлениях: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб сообщил о 185 боевых столкновениях за сутки, из которых более половины пришлись на Покровское, Южно-Слобожанское и Новопавловское направления. Враг нанес 2 ракетных и 62 авиаудара, совершил 5520 обстрелов и задействовал 3194 дрона-камикадзе.
Более половины из 185 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на трех направлениях - Покровском, Южно-Слобожанском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 3 июля в Генеральном штабе, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 185 боестолкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5520 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3194 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казацкое Херсонской области.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григоровка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодези и в направлениях Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира.
На Сиверском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разиного, Молодецкого.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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