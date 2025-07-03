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Большинство боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 59 просмотра

Генштаб сообщил о 185 боевых столкновениях за сутки, из которых более половины пришлись на Покровское, Южно-Слобожанское и Новопавловское направления. Враг нанес 2 ракетных и 62 авиаудара, совершил 5520 обстрелов и задействовал 3194 дрона-камикадзе.

Большинство боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 185 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на трех направлениях - Покровском, Южно-Слобожанском и Новопавловском, сообщили в утренней сводке 3 июля в Генеральном штабе, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 185 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив семь ракет, а также 62 авиаудара, сбросив 93 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5520 обстрелов, в том числе 84 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3194 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Полтавка, Маяк Донецкой области; Казацкое Херсонской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 9 авиационных ударов, всего сбросил 19 управляемых авиационных бомб, и совершил 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григоровка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодези и в направлениях Чернещины, Шандриголового, Среднего и Нового Мира.

На Сиверском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Торецка, Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Дачное, Алексеевка, Орехово и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разиного, Молодецкого.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

40 из 52 российских дронов обезврежены за ночь над Украиной03.07.25, 08:13 • 358 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Украина
Tesla
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