"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Палату представителей Конгресса США, которая одобрила законопроект о помощи Украине. Об этом он написал в своем Телеграмме, передает УНН.

Детали

Как написал премьер, общий объем помощи - почти 61 млрд долларов, из них:

➖ 49,9 млрд - оборонные расходы

➖ 7,8 млрд - потенциальная бюджетная поддержка

➖ 1,57 млрд - экономическая помощь

➖ 400 млн - средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Ожидаем успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней. Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, украинский премьер выразил благодарность Палате представителей за принятие акта о возможности конфискации суверенных активов рф в пользу Украины. Соответствующие полномочия американские законодатели предоставляют Президенту США.

Получим важный ресурс для победы и восстановления. Призываю другие страны, где хранятся российские активы, последовать этому примеру отметил премьер-министр Украины.

Дополнение

20 апреля Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий предоставление оборонной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов - решение поддержали 310 конгрессменов.

Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине