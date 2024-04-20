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"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США
Конгресс США утвердил $61 млрд помощи Украине, включая $49,9 млрд на оборону, $7,8 млрд на бюджетную поддержку, $1,57 млрд на экономическую помощь и $400 млн на защиту границ и разминирование, предоставление большего количества вооружений, систем дальнего радиуса действия и противовоздушной обороны, а также средств на восстановление и реконструкцию.
Посол Украины в США отреагировала на одобрение Палатой представителей помощи Украине
Посол Украины в США Оксана Маркарова поблагодарила Палату представителей за принятие законопроекта о помощи Украине, пообещав продолжать прилагать усилия для победы Украины, которая необходима для того, чтобы мир жил по принципу верховенства права.
Зеленский выразил благодарность Палате представителей США за одобрение помощи Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи. Президент Зеленский выразил благодарность, поскольку это решение поможет предотвратить распространение войны, спасет жизни людей и укрепит Украину.
Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о предоставлении оборонной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, за который проголосовали 310 конгрессменов.
Украинка выиграла этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре
16-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золотую медаль в упражнении на бревне на олимпийском квалификационном турнире в Дохе, Катар.
Пробирался в Молдову, сломал ногу: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границы Украины
Львовянин сломал ногу при попытке нелегально пересечь границу с Молдовой, заплатив 4000 долларов за советы в Интернете, и был спасен пограничниками после того, как его бывшая жена позвонила на горячую линию.
Враг бьет по припортовой инфраструктуре: в Одесской ОГА прокомментировали ситуацию в регионе
Вражеские атаки повредили портовую инфраструктуру Одессы, ранив одно гражданское лицо, несмотря на усилия сил противовоздушной обороны сбить ракеты, нацеленные на экспортные зерновые объекты региона.
ВСУ отбили более 50 атак российской армии на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб
Вооруженные силы Украины отразили более 50 обстрелов со стороны российско-террористических войск на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, всего за сутки зафиксировано 91 боевое столкновение, при этом противник нанес 14 ракетных и 48 авиационных ударов.
Принудительная паспортизация на ВОТ Украины вызывает сопротивление среди населения - Лубинец
Процесс принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины вызывает сопротивление среди населения, несмотря на усилия российской пропаганды.
На Харьковщине заработало приложение, которое содержит карту данных поставщиков социальных и психосоциальных услуг в области
Запущено приложение "Социальные службы Харьковщины", которое предоставляет жителям карту поставщиков социальных и психосоциальных услуг в громадах области, включая контактную информацию, график работы и перечень предлагаемых услуг.