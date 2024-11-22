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Более 47 миллионов иностранных туристов посетили Турцию за последние 10 месяцев

Более 47 миллионов иностранных туристов посетили Турцию за последние 10 месяцев

Киев  •  УНН

 • 3100 просмотра

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За 10 месяцев 2024 года Турцию посетило более 47 миллионов иностранных туристов, что на 7,03% больше чем в прошлом году. Самым популярным городом стал Стамбул с 15,8 миллиона посетителей.

В Турции выросло количество иностранных туристов. За последние 10 месяцев страну посетило более 47 миллионов иностранцев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily News.

Детали

По данным Министерства культуры и туризма Турции, с 22 ноября количество иностранных туристов, посетивших страну в период январь-октябрь 2024 года выросло на 7,03%.

С учетом турок, проживающих за рубежом, 54,6 миллиона посетителей прибыли в Турцию за первые 10 месяцев этого года.

Так, например, только в октябре страна приняла 5,45 миллиона иностранцев, что на 9,25 процента больше, чем в прошлом году.

К тому же согласно статистике больше всего среди туристов было граждан россии.  С января по октябрь количество россиян, которые отдыхали в Турции, выросло на 7,1 процента, а это 13,2 процента всех прибытий иностранных туристов.

Также страну посетило более 6 миллионов граждан Германии, что на 6,4 процента больше, чем в прошлом году.

Согласно последним данным, количество британских туристов выросло на 17 процентов ежегодно до 4,2 миллиона.

За первые 10 месяцев года Türkiye также приняла 2,76 миллиона иранцев и 2,45 миллиона болгар.

Количество украинцев, посетивших Турцию в январе-октябре также выросло, а именно на 13,3 процента до 848 342 человек.

Самым популярным городом среди иностранцев стал Стамбул, который посетило 15,8 миллиона туристов.

Значительный рост спроса на Турцию среди иностранных туристов привел к росту дохода страны на 6,6 процента до 46,9 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2024 года, по сравнению с годом ранее. 

Напомним

В 2024 году международные туристические расходы в Европе достигли рекордных 800 миллиардов евро, что на 37% больше, чем до пандемии, благодаря росту спроса со стороны американских и восточноазиатских путешественников.

Итальянская Флоренция объявила о борьбе с чрезмерным туризмом15 нояб. 2024, 22:28 • 17187 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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