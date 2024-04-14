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Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений
Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.
Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"
Президент Израиля Исаак Герцог назвал атаку Ирана с использованием сотен беспилотников и ракет "объявлением войны" и заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.
На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара
Два лесных пожара вспыхнули на Харьковщине из-за массированных обстрелов Россией прифронтовых населенных пунктов в Купянском районе.
Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации
Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в направлении Израиля, который перехватил около 99% из них, в ответ на вероятный израильский удар по консульству Ирана в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции, что заставило лидеров G7 осудить действия Ирана и предупредить о риске неконтролируемой региональной эскалации.
"Нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно" - Зеленский
Президент Зеленский отметил важность эффективной противовоздушной обороны от российских ракетных и беспилотных атак с помощью союзников, приведя успешное отражение Израилем массированной атаки Ирана как пример того, что возможно благодаря единству и современным системам обороны.
Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек
12 человек получили ранения в результате падения обломков после того, как украинские ПВО сбили российскую ракету над Днепром.
Израиль хочет сформировать стратегический альянс против Ирана - Минбороны Израиля
Израиль рассчитывает сформировать стратегический альянс с США и союзниками против ядерной угрозы со стороны Ирана после успешной защиты от массированной иранской ракетной и беспилотной атаки.
На Бахмутском направлении минометное подразделение пограничников удачно отработало по позиции россиян
Минометное подразделение украинских пограничников из состава бригады "Возмездие", обнаружив перемещение врага, точно прицелилось и уничтожило его позиции на Бахмутском направлении.
Херсонская область: россияне ударили дроном по Одрадокомьянке, ранены два человека
Два человека пострадали в результате атаки российских беспилотных летательных аппаратов в Одрадокомьянке Херсонской области: мужчина получил легкую травму спины, а женщина - контузию.
"Днепр" совершил впечатляющий камбэк и вышел в финал Суперлиги Favbet
В решающем третьем матче "Днепр" совершил впечатляющий камбэк, победив "Черкасские Мавпы" со счетом 78:73 и стал вторым финалистом Суперлиги Favbet.