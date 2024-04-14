Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Более 30 человек погибли в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, в том числе в столице Кабуле. Многие жертвы погибли из-за обрушения домов. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Наводнение, вызванное сильными сезонными дождями в Афганистане, унесло жизни более 30 человек, сообщил в воскресенье, 14 апреля, представитель Талибана.

В пятницу впервые было сообщено о внезапных наводнениях, которые повлекли "большие человеческие и финансовые потери", заявил представитель Талибана Абдулла Джанан Сайк из государственного министерства по вопросам стихийных бедствий.

Он добавил, что "к сожалению, в результате наводнения погибли 33 человека и 27 человек получили ранения".

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Около 600 домов и более 85 километров дорог были повреждены или разрушены, а также около 2000 гектаров сельскохозяйственных угодий, сказал Сайк.

Большинство жертв погибли из-за того, что на них обрушились дома.

Из 34 провинций Афганистана 20 пострадали от сильных дождей, включая столицу Кабул.

Сезон дождей наступил после чрезвычайно сухого зимнего сезона, который часто может усугубить наводнения.

Из-за засухи многим фермерам уже пришлось отложить посев.

На следующую неделю прогнозируют больше дождей, особенно в провинции Кабул.

Справка

Талибы вернули контроль над Афганистаном в 2021 году. С тех пор иностранная помощь резко сократилась, включая оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий.

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