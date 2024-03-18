Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  61876 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  83232 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  105365 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  180660 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188256 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186277 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169830 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117591 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129475 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121738 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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12 марта 2024, 06:25  •  377458 просмотра

Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

Восемь человек, по утверждению представителя афганского Талибана, погибли в результате пакистанских авиаударов по приграничным районам в восточных провинциях Хост и Пактика на востоке Афганистана.

Новости Мира •   •  12766 просмотра
Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

Более 20 чрезвычайно опасных военных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывчатка, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, обнаружили и обезвредили пиротехники на прошлой неделе в 4-х районах Сумской области.

Война •   •  14830 просмотра
На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели

В следующие три дня в Украине ожидается влажная погода, на дорогах гололедица, в западных областях туман, температура воздуха будет колебаться от 4° тепла до 12° мороза.

Общество •   •  12074 просмотра
Дождь, мокрый снег и туман: синоптики дали прогноз на начало недели

Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

Правительство одобрило План для Ukraine Facility - 4-летней программы помощи ЕС общим размером 50 млрд евро, направленную на внедрение структурных реформ на основе европейских подходов и приближение Украины к членству в ЕС, с потенциалом получения около 16 млрд евро уже в этом году.

Экономика •   •  13351 просмотра
Украина одобрила план реформ для программы ЕС на 50 млрд евро, планирует направить Еврокомиссии в ближайшее время - Шмыгаль

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит расследование в отношении главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут на предмет возможного конфликта интересов из-за использования ею автомобиля, принадлежащих "Мегабанку", который находится в процессе ликвидации.

Криминал и ЧП •   •  61876 просмотра
Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Литва не считает президентские выборы в России, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций, принуждения, подавления оппозиции и независимых СМИ, а также отсутствия наблюдателей ОБСЕ, что делает новую "власть" Владимира Путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Новости Мира •   •  11881 просмотра
"Похоже на трагический фарс": в Литве назвали российские выборы президента "имитацией голосования"

Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

В результате российского обстрела Херсонской области пострадали 3 полицейских.

Война •   •  13791 просмотра
Трое полицейских пострадали из-за вражеского обстрела в Херсонской области

"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Украина принесет ЕС гораздо больше выгод, чем затраты на процесс ее вступления, что делает ее выгодной инвестицией для блока.

Экономика •   •  15907 просмотра
"Украина принесет ЕС гораздо больше, чем будет стоить процесс присоединения" - Шмыгаль

Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Трамп утверждает, что перехитрил демократов, опубликовав неподтвержденную запись разговора с президентом Владимиром Зеленским, который имеет вероятное отношение к импичменту.

политика •   •  14006 просмотра
Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае на ICE превысили 86 долларов за баррель, достигнув новых максимумов.

Экономика •   •  13179 просмотра
Цена нефти Brent достигла максимума за несколько месяцев: превысила 86 долл. за баррель