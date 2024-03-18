Пакистан нанес авиаудары по Восточному Афганистану, в Талибане говорят о гибели гражданских

Восемь человек погибли в результате авиаударов пакистанских военных по приграничным районам на востоке Афганистана. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пакистанские самолеты нанесли авиаудары по провинциям Хост и Пактика на востоке Афганистана. Это подтвердили источники Bloomberg в правительстве Пакистана.

По словам представителя афганского Талибана Забихуллы Муджахеда, в результате ударов погибли пять женщин и трое детей.

Контекст

За два дня до этого террорист-смертник протаранил начиненным взрывчаткой грузовиком военный пост на северо-западе Пакистана. Погибло семь солдат.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном возросла после прихода к власти талибов в 2021 году. Пакистан неоднократно заявлял, что ответвление "Талибана", известное как "Техрик-е-Талибан Пакистан", угрожало свергнуть правительство и сейчас скрывается в Афганистане.

Пакистан заявил, что начнет атаковать боевиков, если лидеры афганского движения "Талибан" не захотят этого делать. Талибан предостерегает Пакистан от нападений на боевиков в Афганистане.

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