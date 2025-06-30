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Более 3 тыс. украинок в этом году получили бесплатное лечение бесплодия, 744 забеременели

Киев • УНН

 • 610 просмотра

С начала 2025 года более 3 тысяч женщин прошли бесплатное лечение бесплодия, что почти вдвое больше, чем за весь 2024 год. На эти услуги направлено более 247 млн грн, а к программе присоединились еще 19 медучреждений, увеличив общее количество до 38.

Более 3 тыс. украинок в этом году получили бесплатное лечение бесплодия, 744 забеременели

Бесплатную помощь в лечении бесплодия по государственной программе с начала 2025 года уже получили более 3 тыс. женщин, что почти вдвое больше, чем за весь 2024 год, при этом 744 пациентки забеременели, сообщили в Минфине, пишет УНН.

Детали

"С начала 2025 года направлено более 247 млн грн на бесплатное лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Помощь получили более 3 тысяч женщин - почти вдвое больше чем за весь 2024 год, когда лечение прошли 1,9 тыс. пациенток", - говорится в сообщении.

Для финансирования этих услуг в рамках Программы медицинских гарантий НСЗУ заключила договоры на общую сумму 429 млн грн. В 2025 году к программе присоединились еще 19 медицинских учреждений.

"В этом году мы продолжаем расширять доступ к бесплатному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. И на сегодня видим первые ощутимые результаты этой инициативы: 744 пациентки забеременели", - подчеркнул заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев.

Всего сейчас услуги по лечению бесплодия предоставляют 38 медучреждений в разных регионах страны. Их список можно посмотреть здесь.

Военные могут бесплатно сохранить репродуктивные клетки: Минздрав озвучил алгоритм действий16.06.25, 11:59 • 2306 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Министерство финансов Украины
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