Понад 3 тис. українок цього року отримали безплатне лікування безпліддя, 744 завагітніли
Київ • УНН
З початку 2025 року понад 3 тисячі жінок пройшли безплатне лікування безпліддя, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік. На ці послуги спрямовано понад 247 млн грн, а до програми долучилися ще 19 медзакладів, збільшивши загальну кількість до 38.
Безплатну допомогу з лікуванням безпліддя за державною програмою з початку 2025 року вже отримали понад 3 тис. жінок, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік, при цьому 744 пацієнтки завагітніли, повідомили у Мінфіні, пише УНН.
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"З початку 2025 року спрямовано понад 247 млн грн на безоплатне лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Допомогу отримали понад 3 тисячі жінок - майже вдвічі більше ніж за весь 2024 рік, коли лікування пройшли 1,9 тис. пацієнток", - ідеться у повідомленні.
Для фінансування цих послуг у межах Програми медичних гарантій НСЗУ уклала договори на загальну суму 429 млн грн. У 2025 році до програми приєднались ще 19 медичних закладів.
"Цього року ми продовжуємо розширювати доступ до безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. І на сьогодні бачимо перші відчутні результати цієї ініціативи: 744 пацієнтки завагітніли", - наголосив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.
Загалом наразі послуги з лікування безпліддя надають 38 медзакладів у різних регіонах країни. Їх список можна переглянути тут.
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