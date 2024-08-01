Более 10 тысяч жителей временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области были арестованы во время фильтрационных процедур и чисток. Согласно последним отчетам, некоторых из арестованных гражданских удерживали вместе с воинами из "Азова" в Еленовке. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Более 10 тысяч гражданских мариупольцев арестованы во время фильтрации и чисток. Где находятся эти люди, кто эти люди - нет таких данных. И мы 2 года, вместе со спецслужбами, вместе с партизанами пытаемся получить любым способом эту информацию - ее нет. россияне оберегают эту информацию, как ядерную кнопку - рассказал Андрющенко.

По словам советника, последние отчеты об арестованных гражданских свидетельствуют, что их удерживали вместе с полком "Азов" в Еленовке.

Напомним

россияне продолжают попытки скрыть данные о количестве погибших мариупольцев во время вторжения. Однако они ведут базу погибших, в которой есть информация о ДНК и фотографии. Украине удалось получить базу с данными о погибших детях, которая подтверждает смерть 164 детей в Мариуполе во время вторжения. В общем, по меньшей мере 25 тысяч гражданских мариупольцев погибло и было похоронено, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.