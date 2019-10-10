Богдан сам уволится, если нарушит закон - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Глава Офиса Президента Андрей Богдан уволится по собственному желанию, если нарушит закон. Такое убеждение озвучил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.
"Он сам уволится. Если нарушит закон", - ответил Зеленский.
Вместе с тем он добавил, что сейчас очень сложный период у его команды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилюк заявил, что Богдан должен написать реальное заявление
"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинского и международного законодательства. Мне нужны эти мощные люди. У меня их не так много. Сейчас очень сложный период в моей команде", - отметил Президент.
Вместе с тем, на уточнение, уволит ли он Богдана в случае, если журналисты доведут нарушения им законодательства, Зеленский ответил: "Доказывайте".
Ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана.