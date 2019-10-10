Богдан сам уволится, если нарушит закон - Зеленский

"Он сам уволится. Если нарушит закон", - ответил Зеленский.

Вместе с тем он добавил, что сейчас очень сложный период у его команды.

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"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинского и международного законодательства. Мне нужны эти мощные люди. У меня их не так много. Сейчас очень сложный период в моей команде", - отметил Президент.

Вместе с тем, на уточнение, уволит ли он Богдана в случае, если журналисты доведут нарушения им законодательства, Зеленский ответил: "Доказывайте".

Ранее Зеленский ответил на петицию об увольнении Богдана.