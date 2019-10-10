Богдан сам звільниться, якщо порушить закон - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Глава Офісу Президента Андрій Богдан звільниться за власним бажанням, якщо порушить закон. Таке переконання озвучив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.
“Він сам звільниться. Якщо порушить закон”, - відповів Зеленський.
Разом з тим він додав, що зараз дуже складний період у його команди.
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“Мені потрібні професійні люди, які не порушують українського та міжнародного законодавства. Мені потрібні ці потужні люди. У мене їх не так багато. Зараз дуже складний період у моїй команді”, - наголосив Президент.
Разом з тим, на уточнення, чи звільнить він Богдана у разі, якщо журналісти доведуть порушення ним законодавства, Зеленський відповів: "Доводьте".
Раніше Зеленський відповів на петицію про звільнення Богдана.