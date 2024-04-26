Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

В Пентагоне рассказали, что вошло в крупнейший пакет военной помощи Украине от США на 6 млрд долларов. Среди прочего - боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды, стрелковое оружие и многое другое, передает УНН.

Пакет включает:

- боеприпасы для ЗРК "Patriot";

- боеприпасы для ЗРК "NASAMS";

- оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами ПВО;

- оборудование и системы противодействия БПЛА;

- боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;

- многофункциональные радиолокационные станции;

- контр-артиллерийские радары;

- боеприпасы для РСЗО "HIMARS";

- 155-мм артиллерийские снаряды;

- 152-мм артиллерийские снаряды;

- высокоточные авиационные боеприпасы;

- беспилотные авиационные комплексы (БАК) Switchblade и Puma;

- тактические транспортные средства для буксировки вооружения и техники;

- боеприпасы для подрыва;

- компоненты для поддержки украинского производства БПЛА и другие возможности;

- Стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему;

- вспомогательные средства и поддержка для тренировок, технического обслуживания и обеспечения деятельности.

"Этот пакет мер USAI подчеркивает твердую и непоколебимую приверженность США удовлетворить самые неотложные неотложные и долгосрочные потребности Украины в способности противостоять российской агрессии в рамках глобальной коалиции, которую мы создали с примерно 50 союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов