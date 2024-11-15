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Bluesky продолжает расширяться после выборов в США: зафиксировала миллион новых пользователей за сутки

Киев  •  УНН

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Соцсеть Bluesky зафиксировала более 1 млн новых регистраций за 24 часа, достигнув 16 млн пользователей. Платформа вышла на первое место в App Store США, опередив ChatGPT и Threads.

Социальная сеть Bluesky заявила в четверг вечером, что за 24 часа на платформе зарегистрировалось более 1 миллиона человек, что сделало этот день одним из самых загруженных для компании, пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Как указано, такой прирост также означает, что социальная сеть перешла отметку в 16 миллионов пользователей в целом.

Объявление платформы произошло через несколько часов после того, как глава Instagram Адам Моссери заявил, что в ноябре на Threads было зарегистрировано более 15 миллионов пользователей. Он добавил, что на платформе, принадлежащей Meta, в течение последних трех месяцев регистрировалось 1 миллион пользователей в день.

Bluesky также столкнулась с некоторыми проблемами в четверг, поскольку обслуживание было отключено для некоторых пользователей, ведь у одного из интернет-провайдеров компании возникли проблемы с кабелем, которые наложились на другие неисправности, по словам разработчика Bluesky.

Дополнение

Децентрализованная социальная сеть за последние несколько месяцев пережила устойчивый приток пользователей из-за различных событий, таких как запрет X в Бразилии, проблемы с модерацией в Threads и недавние результаты выборов в США. Владелец X Илон Маск был известным сторонником избранного президента США Дональда Трампа, а социальная сеть (ранее известная как Twitter), как указывает издание, «часто продвигала протрамповские взгляды в алгоритмических лентах пользователей». После результатов президентских выборов в США на платформе регистрировалось более миллиона новых людей за неделю, сообщила Bluesky во вторник.

На момент написания статьи всплеск регистраций на Bluesky за последние 24 часа также вывел приложение на первое место в чарте бесплатных приложений в App Store в США, за которым следовали ChatGPT и Threads.

Bluesky по-прежнему намного меньше, чем Threads, у которого более 275 миллионов активных пользователей, и X. Однако генеральный директор платформы Джей Грейбер ранее на этой неделе сообщил, что у Bluesky более высокая вовлеченность, чем у X.

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит12 нояб. 2024, 11:38 • 92224 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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