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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блогерам и СМИ грозят уголовные дела за распространение фейков по мобилизации: что надо знать

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19 октября 2024, 14:12  •  1222 просмотра

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Командование Сухопутных войск предостерегает от распространения ложной информации о мобилизации. За фейки и манипуляции могут открыть уголовные дела против блогеров и СМИ.

Командование Сухопутных войск предупредило, что распространение фейков и манипуляций по мобилизации приведет к открытию уголовных дел против блогеров и СМИ. Согласно изменениям в законодательстве, информационные спекуляции, подрывающие доверие к государственным институтам и Силам обороны, будут тщательно проверяться правоохранительными органами, передает УНН со ссылкой на Командование Сухопутных войск.

В сообщении указано, что после внесения изменений в Закон Украины относительно мобилизационной политики, порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации был уточнен Постановлением Кабинета Министров от 16 мая 2024 года № 560. 

В Сухопутных войсках сообщают, что хотя государство проводит масштабную информационную кампанию для разъяснения этих мероприятий, участились случаи распространения ложной информации, которая дестабилизирует общественную ситуацию и может повредить мобилизации в Силы обороны Украины.

«Напомним, что любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение ложной (компрометирующей) информации направленных на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставление любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов и их распространение через различные каналы (особенно Интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом) служат лишь одной единственной цели - подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом», - говорится в сообщении.

Законом Украины от 8 апреля 2014 года № 1183-VII внесены изменения в Уголовный кодекс, добавив статью 114-1 об ответственности за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. 

Это позволяет компетентным органам возбуждать уголовные дела для защиты деятельности Сил обороны и безопасности граждан, что является важной задачей сектора безопасности и обороны страны.

В Сухопутных войсках отмечают, что информационные спекуляции, которые обвиняют представителей ТЦК и СП в якобы незаконных действиях, будут проверены правоохранительными органами в соответствии с их полномочиями. 

В то же время нарушения со стороны самих ТЦК и СП подлежат контролю со стороны командования Сухопутных войск. Каждый случай оценивается по закону и в соответствии с предусмотренными санкциями. Во всех областных центрах Украины налажено сотрудничество между ТЦК и СП и представителями Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

«Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в очередной раз призывает граждан Украины, медиа всех форм собственности и принадлежности, интернет-блогеров - пользоваться исключительно официальной и проверенной информацией», - отметили в сообщении.

Напомним 

Национальный совет призвал медиа корректно и профессионально освещать такие чувствительные темы, как процесс мобилизации и деятельности ТЦК.  Как отмечают в Нацсовете, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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