Правоохранители должны расследовать ситуацию с киевским бизнесменом Валерием Мищенко, которому позволяют воровать у государства. Об этом написал политолог и блогер Тарас Загородний в своей колонке, задавшись вопросами, кто вообще такой этот Мищенко и кто за ним стоит, передает УНН со ссылкой на УНИАН.

«Журналисты Bihus.Info считают, что киевский бизнесмен Валерий Мищенко незаконно завладел компаниями, которые принадлежали предателю Медведчуку. Разберемся в этом скандале более детально. Начну с того, что еще летом 2022 года Лычаковский суд Львова арестовал активы Медведчука, среди которых - компании «Академ-Клуб», «Осокорки 7» и «Орест». В материалах дела говорилось, что окружение пророссийского политика владело ими через кипрскую фирму и венгерского номинала. В конце концов арестованные активы должны были бы быть конфискованными в пользу государства. Однако не так произошло, как думалось...», - отметил политолог.

Он пояснил, что несмотря на решение суда, фактического ареста не произошло из-за юридических формальностей. Следователи и прокуроры, по данным журналистов Bihus.Info, не обратились к государственному регистратору, чтобы тот внес сведения об аресте в госреестр, чтобы «никто больше ничего не смог продать, перепродать или переписать».

«И, конечно, уже в конце 2022 года фирмы быстренько переписали. Владельцем «Академ-Клуба» стал болгарин Петрос Тограмаджян, «Осокорки 7» попали в собственность латвийца Вадима Иванова, фирма «Орест» отошла киевскому бизнесмену Валерию Мищенко. Еще одна компания, которая ранее принадлежала Медведчуку, «Виктория» тоже перешла к Мищенко. Журналисты-расследователи считают, что и две другие компании через подставных лиц-иностранцев контролирует Мищенко», - подчеркнул Загородний.

Еще один интересный поворот подметили в Bihus.Info относительно этой «Виктории», добавил блогер. Как оказалось, она является заказчиком возведения ЖК Dnipro Island, который уже активно строится. А застройщиком выступает компания «Креатор Буд», которая уже стала известной из-за истории с землей и самого Мищенко.

«Журналисты обнаружили, что земля здесь имела другое целевое назначение, но его «исправили» на «для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома». Соответствующее уголовное производство открыла полиция», - отметил политолог.

Он также указал на важный момент. Все эти фирмы - застройщики. И имеют в аренде землю на столичных Осокорках. Где, конечно, планируют строить ЖК - и уже строят. По убеждению Загороднего, это строительство будет очень проблемным, поскольку фирмы по логике были конфискованы у предателя Медведчука и каким-то чудом оказались в руках бизнесмена Мищенко. К тому же целевое назначение земли изменено сомнительно. И люди, которые вложатся в строительство квартир в этих ЖК, могут не дождаться заветной жилой площади.

«Так кто такой этот Мищенко, который ставит себя выше государства? Кто стоит за этим дельцом, которому разрешено фактически воровать во время войны? Призываю правоохранителей принять во внимание информацию журналистов и расследовать вероятную кражу, как ее называют журналисты, у государства активов Медведчука. Пока мы не получили очередного «Войцеховского», «Элиту-Центр», «Аркаду» или «Укрбуд» - с десятками тысяч киевлян без вложенных денег и квартир», - отметил Тарас Загородний.