Блогер-миллионник популяризирует содержание диких животных в домашних условиях: зоозащитники бьют тревогу

Блогер Олег Мушаковский завел зеленую мартышку в качестве домашнего любимца, что вызвало возмущение у зоозащитников, ведь такие действия не только популяризируют жестокое обращение с животными, но и стимулируют черный рынок экзотических животных. Об этом на своей странице в Facebook написал зоозащитник Орест Залипский, передает УНН.

В то время как мы пытаемся донести до людей информацию чем плохо содержание диких животных в домашних условиях, человек который имеет влияние на миллионы людей это популяризирует. В комментариях автора мы видим заинтересованность людей в покупке и себе зеленой мартышки. То есть делаем вывод, что Олег Машуковский популяризирует покупку диких животных. Черный рынок будет процветать благодаря действиям таких блогеров. Жаль, что мнение таких людей перечеркнет большой объем нашего труда - написал Залипский.

Он добавил, что животные не игрушки и не предмет для хайпа.

Добавим

Блогер Олег Машуковский в своем канале в ТикТок показывает видео с зеленой мартышкой по имени Майли Олеговна. В комментариях к видео, люди пишут, что также хотят себе обезьянку, что вызывает возмущение у зоозащитников.

Напомним,

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