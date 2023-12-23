Зоозащитники эвакуировали 68 коз из Херсонской области

Волонтеры эвакуировали 68 коз из Херсонской области. Животные находились в селе Одрадокаменка. Об этом на Facebook сообщила команда движения UAnimals, передает УНН.

Детали

Мы сделали три поездки чтобы забрать их всех. За последние несколько месяцев ситуация в селе ухудшилась, обстрелы участились, дорога на село - опаснее и находится под ударами рассказали зоозащитники.

В заметке говорится, что житель Дмитрий, который заботился о коз оставался, потому что не мог уехать с таким количество животных.

Мы помогли и перевезли всех коз и козлов в Зеленодольск на Днепровщине написали волонтеры движения.

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