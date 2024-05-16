Блогер-мільйонник популяризує утримання диких тварин у домашніх умовах: зоозахисники б’ють на сполох
Київ • УНН
Блогер-мільйонер Олег Мушаковський почав робити відео-контент з зеленою мартишкою, яка є його домашнім улюбленцем, що викликає обурення серед зоозахисників. Вони попереджають, що це стимулює чорний ринок екзотичних тварин.
Блогер Олег Мушаковський завів зелену мартишку у якості домашнього улюбленця, що викликало обурення у зоозахисників, адже такі дії не лише популяризують жорстоке поводження з тваринами, але й стимулюють чорний ринок екзотичних тварин. Про це на своїй сторінці в Facebook написав зоозахисник Орест Залипський, передає УНН.
Сумно! В той час коли ми намагаємось донести до людей інформацію чим погано утримання диких тварин в домашніх умовах, людина яка має вплив на мільйони людей це популяризує. В коментарях автора ми бачимо зацікавленість людей в покупці й собі зеленої мартишки. Тобто робимо висновок, що Олег Машуковський популяризує покупку диких тварин. Чорний ринок буде процвітати завдяки діям таких блогерів. Шкода, що думка таких людей перекреслить великий обсяг нашої праці
Він додав, що тварини не іграшки і не предмет для хайпу.
Додамо
Блогер Олег Машуковський у своєму каналі в ТікТок показує відео з зеленою мартишкою на ім’я Майлі Олегівна. В коментарях до відео, люди пишуть, що також хочуть собі мавпочку, що викликає обурення у зоозахисників.
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