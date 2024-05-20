Бизнес-форум национальной идентичности: в Киеве состоялось мероприятие, которое объединило успешные общины и предпринимателей

На днях в Киеве состоялся бизнес-форум для обмена опытом между локальными предпринимателями и представителями общин "ЧАС ДІЯТИ.UA", передает корреспондент УНН.

Детали

Более 300 малых предпринимателей, представителей крупного бизнеса и громад собрались на одной площадке для нетворкинга, обмена опытом и наработки новых проектов.

Первая панель была посвящена сотрудничеству правительства и МСБ, построению экосистемы между крупным и малым бизнесом в громадах и успешным кейсам восстановления локального бизнеса. Своими историями восстановления поделились Виктория Кривещенко, владелица перепелиной фермы "Волшебная птица", которую во время оккупации разграбили и которую уничтожила ракета, и Ольга Олефиренко, которая создала ферму в память о погибшем отце и долго искала возможности для ее развития, но при этом не сдавалась.

Каждый из спикеров форума определил необходимые сегодня маркеры, способные повысить устойчивость как малого, так и крупного украинского бизнеса.

Мой главный совет всем предпринимателям: сделайте вашу команду вашим персональным приоритетом. Будьте рядом с командой и в самые тяжелые времена, и когда вы на подъеме, знайте настроения команды, мнения людей, поддерживайте, награждайте лучших, обучайте. Не бывает маленьких команд. Если с вами работает хотя бы один человек - это уже команда, а значит - большая сила. Отдельно обращаюсь к главам громад. Сегодня ваша роль как никогда важна! От ваших решений и ответственности зависит вся ваша громада. Именно вы должны заряжать людей стойкостью, верой в несокрушимость Украины и в Победу - отметил основатель и СЕО компании МХП Юрий Косюк.

Мы сегодня проживаем жизнь, сделав выбор остаться в Украине. Речь о каждом из нас из присутствующих. И прежде всего - о военных, перед которым мы в неоценимом долгу. Мы искренне благодарим главного спонсора и нашего форума, и всех наших событий, всех возможностей, планов, целей - нашим ВСУ. Наш форум проходит под лозунгом национальной идентичности. То есть национальной общности, тождественности. Объединившись вокруг ценностей, мы, как украинцы, доказываем миру, что невозможного не существует. Демонстрируем уникальную способность адаптироваться, противостоять вызовам и восстанавливаться после неудач. Время действовать! - комментирует директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз.

Вторую панель форума организаторы посвятили утверждению национальной идентичности и внедрению проектов, которые ее формируют. Эксперты рассказали об удачных культурных кейсах в громадах и запросе местных жителей на познание украинства в себе через призму таких проектов: увеличение посетителей в локальные музеи; спрос на произведения классиков Расстрелянного возрождения, диссидентов; потребность смотреть и слушать украинский контент.

"За последние 2 года наш Фонд направил на поддержку музеев, украинского кино, музыки, театра и литературы - более 70 миллионов гривен. Этими мероприятиями и проектами мы охватили более 1000 сел и городков в общинах, в частности в военных госпиталях, центрах переселенцев, воинских частях, предоставляя доступ к культурным продуктам в отдаленных локациях. Реализуя их каждый раз, мы понимаем: утверждение украинской идентичности, для нас - украинского Фонда при поддержке украинского бизнеса - у нас в ДНК", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

"Через культурные проекты мы демонстрируем зарубежной аудитории идентичность украинского народа, что годами помогает украинцам оказывать достойное сопротивление агрессору. Последним кейсом является организация показов документального проекта "Культура vs війна" за рубежом. Сейчас в рамках проекта имеем 125 событий в 36 странах мира. Благодаря историям художников, которые и защищают Украину в рядах ВСУ, и одновременно являются творцами, носителями украинской культуры, иностранные зрители понимают важность поддержки украинского народа. Наша деятельность подчеркивает: украинские ценности совпадают с европейскими, мы близки мировоззренчески", - добавляет продюсер, председатель Ассоциации "Дивись українське!" Андрей Ризоль.

Финальным аккордом бизнес-форума стала презентация для посетителей фотовыставки "Культура vs война", авторами которой являются фотограф и оператор Сергей Михальчук и супруги Либеровы. Фотовыставка продемонстрировала: во время, когда идет война мировоззрений и ценностей, культурные проекты являются важной частью сопротивления врагу. Именно поэтому для этого должны объединяться бизнес, общины и общественное сообщество.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.