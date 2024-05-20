Бізнес-форум національної ідентичності: у Києві відбувся захід, який об'єднав успішні громади та підприємців

ukenru
10:47 • 31174 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 50887 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50313 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64316 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78634 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115168 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138249 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140129 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247903 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171335 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.3 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 18010 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 42437 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 25537 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45456 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33600 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247905 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366139 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380855 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295938 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3137 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3535 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62743 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79178 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90360 перегляди
Актуальне
Бізнес-форум національної ідентичності: у Києві відбувся захід, який об'єднав успішні громади та підприємців

Бізнес-форум національної ідентичності: у Києві відбувся захід, який об'єднав успішні громади та підприємців

Київ • УНН

 • 13530 перегляди

Бізнес-форум національної ідентичності у Києві зібрав понад 300 підприємців, бізнес-лідерів та представників громадськості для обміну досвідом, розробки нових проєктів та зміцнення української ідентичності через культурні ініціативи.

Днями в Києві відбувся бізнес-форум для обміну досвідом між локальними підприємцями та представниками громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", передає кореспондент УНН.

Деталі

Понад 300 малих підприємців, представників великого бізнесу та громад зібралися на одному майданчику для нетворкінгу, обміну досвідом і напрацювання нових проєктів.

Перша панель була присвячена співпраці уряду та МСБ, побудові екосистеми між великим і малим бізнесом у громадах та успішним кейсам відбудови локального бізнесу. Своїми історіями відновлення поділилися Вікторія Кривещенко, власниця перепелиної ферми "Чарівний птах", яку під час окупації розграбували та яку знищила ракета, і Ольга Олефіренко, яка створила ферму в пам’ять про загиблого батька та довго шукала можливості для її розвитку, але при цьому не здавалася.

Кожен зі спікерів форуму визначив необхідні сьогодні маркери, здатні підвищити стійкість як малого, так і великого українського бізнесу.

Моя головна порада всім підприємцям: зробіть вашу команду вашим персональним пріоритетом. Будьте поряд з командою і в найважчі часи, і коли ви на підйомі, знайте настрої команди, думки людей, підтримуйте, нагороджуйте кращих, навчайте. Не буває маленьких команд. Якщо з вами працює хоча б одна людина - це вже команда, а отже - велика сила. Окремо звертаюся до голів громад. Сьогодні ваша роль як ніколи важлива! Від ваших рішень і відповідальності залежить вся ваша громада. Саме ви маєте заряджати людей стійкістю, вірою в незламність України і в Перемогу

- зазначив засновник та СЕО компанії МХП Юрій Косюк.

Ми сьогодні проживаємо життя, зробивши вибір залишитись в Україні. Мова про кожного з нас із присутніх. І насамперед – про військових, перед яким ми в неоціненному боргу. Ми щиро дякуємо головному спонсору і нашого форуму, і всіх наших подій, всіх можливостей, планів, цілей – нашим ЗСУ. Наш форум відбувається під гаслом національної ідентичності. Тобто національної спільності, тотожності. Об’єднавшись навколо цінностей, ми, як українці, доводимо світу, що неможливого не існує. Демонструємо унікальну здатність адаптуватися, протистояти викликам і відновлюватися після невдач. Час діяти!

- коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз. 

Другу панель форуму організатори присвятили утвердженню національної ідентичності та впровадженню проєктів, які її формують. Експерти розповіли про вдалі культурні кейси в громадах і запит місцевих мешканців на пізнання українства в собі через призму таких проєктів: збільшення відвідувачів до локальних музеїв; попит на твори класиків Розстріляного відродження, дисидентів; потреба дивитися й слухати український контент.

"За останні 2 роки наш Фонд спрямував на підтримку музеїв, українського кіно, музики, театру та літератури – понад 70 мільйонів гривень. Цими заходами й проєктами ми охопили понад 1000 сіл та містечок в громадах, зокрема у військових госпіталях, центрах переселенців, військових частинах, надаючи доступ до культурних продуктів у віддалених локаціях. Реалізовуючи їх щоразу, ми розуміємо: утвердження української ідентичності, для нас – українського Фонду за підтримки українського бізнесу – у нас в ДНК", - коментує директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

"Через культурні проєкти ми демонструємо закордонній аудиторії ідентичність українського народу, що роками допомагає українцям чинити гідний опір агресору. Останнім кейсом є організація показів документального проєкту "Культура vs війна" за кордоном. Наразі у межах проєкту маємо 125 подій у 36 країнах світу. Завдяки історіям митців, які й захищають Україну в лавах ЗСУ, і одночасно є творцями, носіями української культури, іноземні глядачі розуміють важливість підтримки українського народу. Наша діяльність підкреслює: українські цінності збігаються з європейськими, ми близькі світоглядно", - додає продюсер, голова Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.

Фінальним акордом бізнес-форуму стала презентація для відвідувачів фотовиставки "Культура vs війна", авторами якої є фотограф та оператор Сергій Михальчук та подружжя Ліберових. Фотовиставка продемонструвала: у час, коли триває війна світоглядів і цінностей, культурні проєкти є важливою частиною спротиву ворогу. Саме тому для цього мають об’єднуватися бізнес, громади та громадська спільнота.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
prat-mkhpПрАТ МХП
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51