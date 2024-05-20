Бізнес-форум національної ідентичності: у Києві відбувся захід, який об'єднав успішні громади та підприємців

Днями в Києві відбувся бізнес-форум для обміну досвідом між локальними підприємцями та представниками громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", передає кореспондент УНН.

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Понад 300 малих підприємців, представників великого бізнесу та громад зібралися на одному майданчику для нетворкінгу, обміну досвідом і напрацювання нових проєктів.

Перша панель була присвячена співпраці уряду та МСБ, побудові екосистеми між великим і малим бізнесом у громадах та успішним кейсам відбудови локального бізнесу. Своїми історіями відновлення поділилися Вікторія Кривещенко, власниця перепелиної ферми "Чарівний птах", яку під час окупації розграбували та яку знищила ракета, і Ольга Олефіренко, яка створила ферму в пам’ять про загиблого батька та довго шукала можливості для її розвитку, але при цьому не здавалася.

Кожен зі спікерів форуму визначив необхідні сьогодні маркери, здатні підвищити стійкість як малого, так і великого українського бізнесу.

Моя головна порада всім підприємцям: зробіть вашу команду вашим персональним пріоритетом. Будьте поряд з командою і в найважчі часи, і коли ви на підйомі, знайте настрої команди, думки людей, підтримуйте, нагороджуйте кращих, навчайте. Не буває маленьких команд. Якщо з вами працює хоча б одна людина - це вже команда, а отже - велика сила. Окремо звертаюся до голів громад. Сьогодні ваша роль як ніколи важлива! Від ваших рішень і відповідальності залежить вся ваша громада. Саме ви маєте заряджати людей стійкістю, вірою в незламність України і в Перемогу - зазначив засновник та СЕО компанії МХП Юрій Косюк.

Ми сьогодні проживаємо життя, зробивши вибір залишитись в Україні. Мова про кожного з нас із присутніх. І насамперед – про військових, перед яким ми в неоціненному боргу. Ми щиро дякуємо головному спонсору і нашого форуму, і всіх наших подій, всіх можливостей, планів, цілей – нашим ЗСУ. Наш форум відбувається під гаслом національної ідентичності. Тобто національної спільності, тотожності. Об’єднавшись навколо цінностей, ми, як українці, доводимо світу, що неможливого не існує. Демонструємо унікальну здатність адаптуватися, протистояти викликам і відновлюватися після невдач. Час діяти! - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

Другу панель форуму організатори присвятили утвердженню національної ідентичності та впровадженню проєктів, які її формують. Експерти розповіли про вдалі культурні кейси в громадах і запит місцевих мешканців на пізнання українства в собі через призму таких проєктів: збільшення відвідувачів до локальних музеїв; попит на твори класиків Розстріляного відродження, дисидентів; потреба дивитися й слухати український контент.

"За останні 2 роки наш Фонд спрямував на підтримку музеїв, українського кіно, музики, театру та літератури – понад 70 мільйонів гривень. Цими заходами й проєктами ми охопили понад 1000 сіл та містечок в громадах, зокрема у військових госпіталях, центрах переселенців, військових частинах, надаючи доступ до культурних продуктів у віддалених локаціях. Реалізовуючи їх щоразу, ми розуміємо: утвердження української ідентичності, для нас – українського Фонду за підтримки українського бізнесу – у нас в ДНК", - коментує директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

"Через культурні проєкти ми демонструємо закордонній аудиторії ідентичність українського народу, що роками допомагає українцям чинити гідний опір агресору. Останнім кейсом є організація показів документального проєкту "Культура vs війна" за кордоном. Наразі у межах проєкту маємо 125 подій у 36 країнах світу. Завдяки історіям митців, які й захищають Україну в лавах ЗСУ, і одночасно є творцями, носіями української культури, іноземні глядачі розуміють важливість підтримки українського народу. Наша діяльність підкреслює: українські цінності збігаються з європейськими, ми близькі світоглядно", - додає продюсер, голова Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.

Фінальним акордом бізнес-форуму стала презентація для відвідувачів фотовиставки "Культура vs війна", авторами якої є фотограф та оператор Сергій Михальчук та подружжя Ліберових. Фотовиставка продемонструвала: у час, коли триває війна світоглядів і цінностей, культурні проєкти є важливою частиною спротиву ворогу. Саме тому для цього мають об’єднуватися бізнес, громади та громадська спільнота.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.