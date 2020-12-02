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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 20409 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79541 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101012 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117156 просмотра

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Большинство украинцев за новогодний локдаун - опрос

Большинство украинцев за новогодний локдаун - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Украине 58% опрошенных поддерживают введение локдауна на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 28-30 ноября 2020 года, передает УНН.

"Поддержка внедрения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36 до 42% (количество противников уменьшилось с 61 до 55%). Аналогично, выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого)", - говорится в результатах исследования.

Также указано, что в течение последних двух недель уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, при этом 64% - не согласны с этим.

Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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