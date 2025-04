Белый дом опубликовал фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына

На двух снимках политики пожимают друг другу руки на фоне интерьеров резиденции высшего руководителя Северной Кореи. Из подписи следует, что фотографии сделаны во время поездки экс-руководителя ЦРУ в КНДР 31 марта — 1 апреля.

“Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он выполнит отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова”, — написала Сандерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помпео начал исполнять обязанности главы Госдепа США

Напомним, 18 апреля Трамп сообщил, что Помпео провел личную встречу с Ким Чен Ыном. По его словам, у них состоялась “действительно отличная беседа”. “Это было нечто большее, чем просто приветствие. Они нашли общий язык, они провели больше часа на встрече”, - рассказал Трамп 26 апреля в интервью телеканалу Fox News.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah

— Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018