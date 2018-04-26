Белый дом опубликовал фотографии со встречи Помпео и Ким Чен Ына
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Белый дом опубликовал фотографии со встречи бывшего директора ЦРУ, а ныне госсекретаря США Майкла Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря официальной резиденции президента США Сары Сандерс.
На двух снимках политики пожимают друг другу руки на фоне интерьеров резиденции высшего руководителя Северной Кореи. Из подписи следует, что фотографии сделаны во время поездки экс-руководителя ЦРУ в КНДР 31 марта — 1 апреля.
“Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он выполнит отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова”, — написала Сандерс.
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Напомним, 18 апреля Трамп сообщил, что Помпео провел личную встречу с Ким Чен Ыном. По его словам, у них состоялась “действительно отличная беседа”. “Это было нечто большее, чем просто приветствие. Они нашли общий язык, они провели больше часа на встрече”, - рассказал Трамп 26 апреля в интервью телеканалу Fox News.
Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah— Sarah Sanders (@PressSec) 26 апреля 2018