Білий дім опублікував фотографії із зустрічі Помпео і Кім Чен Ина

На двох знімках політики потискують один одному руки на тлі інтер’єрів резиденції вищого керівника Північної Кореї. З підпису слід, що фотографії зроблені під час поїздки екс-керівника ЦРУ в КНДР 31 березня — 1 квітня.

“Чудово, що держсекретаря Помпео затвердили. Він виконає відмінну роботу, допомагаючи президенту США (Дональду Трампу) очолювати наші зусилля по денуклеаризації Корейського півострова”, — написала Сандерс.

Нагадаємо, 18 квітня Трамп повідомив, що Помпео провів особисту зустріч з Кім Чен Ином. За його словами, у них відбулася “дійсно відмінна бесіда”. “Це було щось більше, ніж просто вітання. Вони порозумілися, вони провели більше години на зустрічі”, — розповів Трамп 26 квітня в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah

— Sarah Sanders (@PressSec) 26 квітня 2018 р.