Бесплатное питание для учеников 1-4 классов в Киеве сохранят несмотря на слухи об отмене - КГГА

Из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами, которые сейчас решаются. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире КИЕВ24, передает УНН.

Мондриевский сообщил, что Министерство объявило об обеспечении питания для всех учеников 1-4 классов с октября. Для этого были запланированы соответствующие средства, но из-за неурегулированности процедур их использования возникло расхождение между государственными и местными бюджетами.

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Сейчас мы выравниваем по всему городу, мы провели ряд наряд с педагогами и финансистами. Работаем над тем, чтобы дети питались все и средства на это были до конца года