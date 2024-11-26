Бесплатное питание для учеников 1-4 классов в Киеве сохранят несмотря на слухи об отмене - КГГА
Киев • УНН
В Киеве возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами по питанию учеников 1-4 классов. КГГА работает над решением проблемы и обещает сохранить бесплатное питание до конца года.
Из-за недоработки в процедуре использования средств для питания 1-4 классов в школах возникли финансовые трудности между местными и государственными бюджетами, которые сейчас решаются. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский в эфире КИЕВ24, передает УНН.
Мондриевский сообщил, что Министерство объявило об обеспечении питания для всех учеников 1-4 классов с октября. Для этого были запланированы соответствующие средства, но из-за неурегулированности процедур их использования возникло расхождение между государственными и местными бюджетами.
Все школьники в 2025 году будут питаться бесплатно - Зеленский19 нояб. 2024, 11:39 • 11538 просмотров
Сейчас мы выравниваем по всему городу, мы провели ряд наряд с педагогами и финансистами. Работаем над тем, чтобы дети питались все и средства на это были до конца года
Напомним
В начале учебного года Президент Зеленский объявил о создании программы бесплатного питания для детей в начальной школе.
Как ранее сообщали СМИ, инициатива Президента столкнулась с трудностями. В частности, в столичной школе №40 Святошинского района родителям сообщили о старте бесплатных завтраков с понедельника, но из-за нехватки финансирования они вынуждены были продолжать оплачивать питание самостоятельно.