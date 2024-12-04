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Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Киев  •  УНН

 • 1282 просмотра

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Billboard признал Бейонсе лучшей поп-звездой XXI века, несмотря на скандал по связям с Diddy. Второе и третье места заняли Тейлор Свифт и Рианна соответственно.

Бейонсе стала королевой попа XXI века по версии Billboard, несмотря на громкий скандал по связям с рэпером Diddy. Второе место в рейтинге получила Тейлор Свифт, а на третьей позиции — Рианна.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Billboard.

детали

  • Бейонсе определенно является одной из крупнейших поп-звезд современности.

ее влияние на музыкальную индустрию не ограничивается только ее альбомами и хитами — она укрепила свою позицию с помощью культурных инициатив, таких как альбом Lemonade, который стал настоящим манифестом для афроамериканских женщин.

Причины, по которым Бейонсе заняла первое место в нашем списке, были бесчисленными — от 25 лет вневременных альбомов и песен до ее неограниченного влияния на индустрию и других артистов, ее несравненного таланта певицы и исполнительницы. Но, возможно, самым важным из всего этого была ее исключительная способность создавать моменты: незабываемые составляющие истории попкультуры, которые она создала за четверть века своей суперзвездности, которые в первую очередь являются квинтэссенцией Бейонсе

- пишет издание.

Однако даже ее популярность не смогла защитить ее от обвинений в связях с Дидди, музыкальным магнатом, чьи вечеринки и бизнес стали предметом скандалов из-за обвинений в домогательствах, покушениях на убийство и торговле людьми.

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После громкого скандала вокруг вечеринок Diddy, в Сети начали вспоминать смерти звезд в конце 90-х и начале 2000 — х-певицы Алии, Left Eye, Тупака. Ходили слухи, что Бейонсе и ее муж Джей-Зи могли быть причастны к этому. Якобы таким образом они убирали своих конкурентов. Несмотря на это, Бейонсе продолжает оставаться символом поп-музыки, и ее достижения в музыке никто не отрицает.

  • Тейлор Свифт, занявшая второе место в рейтинге Billboard, является еще одной звездой, продолжающей менять мир поп-музыки. 

Благодаря своим масштабным турне она влияет на экономику целых стран. Например, ее последний тур Eras Tour официально стал самым массовым музыкальным туром, первым за всю историю собрав более $1 млрд дохода.

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Эксперты отмечали, что влияние этого тура на мировую экономику равняется примерно 5 миллиардам долларов.

  • Третье место в рейтинге заняла Рианна, которая уже давно не выпускает новых песен.

  ее последнее выступление было в марте этого года для самых богатых людей Индии за безумный гонорар в размере более 6 миллионов долларов. По оценкам Forbes, Рианна-самая богатая женщина в музыкальной индустрии. Ее состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

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Помимо своего музыкального бизнеса, у нее есть бренд Fenty, известный своей инклюзивностью и разнообразием косметических товаров и одежды.

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Бейонсе, Тейлор Свифт и Рианна имеют разные подходы к карьере, но все они определяют современную музыкальную индустрию. Бейонсе остается королевой поп-сцены благодаря инновациям и постоянной активности, Тейлор Свифт набирает популярность благодаря массовым турам, а Рианна, хотя и выпускает редко новые треки, удерживает внимание благодаря своему бизнесу и эпическим шоу.

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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