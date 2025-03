Байден не посетит Украину во время поездки в Европу

Цитата

"Поездка (Байдена в Европу - ред.) сосредоточена на продолжении сплочения мира для поддержки украинского народа и против вторжения президента путина в Украину, но визит в Украину не запланирован", - написала Псаки.

Напомним

Сообщали, что Байден на следующей неделе может присоединиться к встрече стран-членов НАТО, на которой будут обсуждать войну в Украине.