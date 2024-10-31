Байден "покусал" трех малышей на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Президент Джо Байден США остроумно укусил трех малышей, когда приветствовал детей сотрудников на своей последней вечеринке в честь Хэллоуина в Белом доме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

81-летнего президента сфотографировали, как он кусает за ногу малыша в костюме индейки, за палец ребенка в костюме рожка мороженого и кусает еще одного младенца в голубом платье.

Байден, известный своим игривым общением с детьми на публичных мероприятиях, также притворился испуганным перед жуткими костюмами своих юных гостей вместе со своей женой Джилл, которая была одета в костюм панды во весь рост.

«Зубастая» демонстрация вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях: одни отметили легкомысленную натуру Байдена, а другие сочли такое взаимодействие с детьми слишком интимным.

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