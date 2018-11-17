Костер бездомного в центре столицы приняли за взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Костер, который разжег бездомный возле станции метро "Золотые ворота" в столице поздно вечером, приняли за взрыв. Однако, это лишь был звук от шифера, на который перекинулся огонь, рассказала УНН пресс-секретарь Шевченковского управления полиции ГУ НП в Киеве Анна Зубрева.
Инцидент произошел вчера, 16 листопалда, около 22:00 по вине бездомного, который развел костер, чтобы согреться, добавила она.
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"Грелся бездомный и, как следствие, загорелся мусор. Стрелял шифр, в результате чего киевляне услышали звуки, похожие на взрыв", - рассказала Зубрева.
Напомним, на этой неделе в Запорожской области произошел пожар, в результате которого погибли дети.
Также напомним, взрыв разрушил дом в Харьковской области.