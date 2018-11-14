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ДСНС: під час пожежі у Запорізькій області загинули діти

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Минулого вечора під час пожежі у с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району у приватному житловому будинку загинули три дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“13 листопада о 17:15 у с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 3 дитини (2012, 2014 та 2016 р.н.)”, — вказано у повідомленні рятувальників.

О 18:20 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 70 м2. До гасіння залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Нагадуємо, минулої доби в Одесі рятувальники ліквідували загоряння у шахті житлового будинку. В результаті схожої НП в Оболонському районі Києва по вулиці Героїв Сталінграда, де спалахнула багатоповерхівка, було евакуйовано 60 осіб, ще 10 дорослих і 5 дітей було врятовано.

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