ГСЧС: во время пожара в Запорожской области погибли дети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера вечером во время пожара в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме погибли три ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
“13 ноября в 17:15 в с. Великая Знаменка Каменско-Днепровского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 ребенка (2012, 2014 и 2016 г.р.)”, — указано в сообщении спасателей.
В 18:20 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 70 м2. К тушению привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
Напоминаем, за минувшие сутки в Одессе спасатели ликвидировали возгорание в шахте жилого дома. В результате подобной ЧП в Оболонском районе Киева по улице Героев Сталинграда, где вспыхнула многоэтажка, были эвакуированы 60 человек, еще 10 взрослых и 5 детей были спасены.