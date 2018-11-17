Багаття безхатченка у центрі столиці сприйняли за вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Багаття, яке розпалив безпритульний поблизу станції метро "Золоті ворота" у столиці пізно ввечері, сприйняли за вибух. Однак, це лише був звук від шифера, на який перекинувся вогонь, розповіла УНН прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.
Інцидент стався вчора, 16 листопалда, близько 22:00 з вини безхатченка, який розвів багаття, аби зігрітися, додала вона.
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"Грівся безхатько і, як наслідок, загорілося сміття. Стріляв шифр, внаслідок чого кияни почули звуки, схожі на вибух", - розповіла Зубрєва.
Нагадаємо, цього тижня на Запоріжжі сталася пожежа, внаслідок якої загинули діти.
Також нагадаємо, вибух вщент зруйнував будинок на Харківщині.