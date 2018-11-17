Багаття безхатченка у центрі столиці сприйняли за вибух

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Багаття, яке розпалив безпритульний поблизу станції метро "Золоті ворота" у столиці пізно ввечері, сприйняли за вибух. Однак, це лише був звук від шифера, на який перекинувся вогонь, розповіла УНН прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУ НП у Києві Анна Зубрєва.