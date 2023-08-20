Много уничтоженных оккупантов: Сырский показал плодотворную работу 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Цитата

“Как провела лето 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Много уничтоженных врагов и успешных действий на фронте”, - отметил Сырский.

Дополнение

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153). Уничтожено 27 единиц военной техники противника.

В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники. Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт.

Напомним

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский показал работу артиллерии украинских войск по российским оккупантам на Купянском направлении.