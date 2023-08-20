Багато знищених окупантів: Сирський показав плідну роботу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Цитата

“Як провела літо 95-а окрема десантно-штурмова бригада. Багато знищених ворогів і успішних дій на фронті”, - зазначив Сирський.

Доповнення

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 1248 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153). Знищено 27 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.

Нагадаємо

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії українських військ по російських окупантах на Куп'янському напрямку.