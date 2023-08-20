Багато знищених окупантів: Сирський показав плідну роботу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський оприлюднив відео вдалої роботи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram воєначальника.
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“Як провела літо 95-а окрема десантно-штурмова бригада. Багато знищених ворогів і успішних дій на фронті”, - зазначив Сирський.
Доповнення
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 1248 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153). Знищено 27 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт.
Нагадаємо
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський показав роботу артилерії українських військ по російських окупантах на Куп'янському напрямку.