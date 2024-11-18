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Axios узнал детали решения США разрешить Украине использование дальнобойных ракет против рф: что известно

Axios узнал детали решения США разрешить Украине использование дальнобойных ракет против рф: что известно

Киев  •  УНН

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Байден дал разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS в районе курска, где размещены северокорейские войска. Решение было сообщено Украине три дня назад и имеет целью сдержать КНДР от дальнейшей помощи рф.

Разрешение президента США Джо Байдена относительно использования дальнобойных ракет касается района курска и было сообщено Украине около трех дней назад, со ссылкой на источник сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Источник, осведомленный по этому вопросу, подтвердил, что эти Army Tactical Missile System (ATACMS) были разрешены для использования только в районе курска, где были развернуты северокорейские войска", - пишет Axios.

Как отмечает Axios, собеседник сказал, что "решение Байдена было сообщено Украине около трех дней назад".

Он, как сообщается, сказал, что мотивом решения было удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в россию для войны против Украины.

Представитель Пентагона, как отмечается, отказался комментировать этот вопрос.

Ранее многочисленные СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил использование Украиной ракет большой дальности по российским и северокорейским силам в курской области.

Это, как указывает издание, впервые, когда Байден разрешил Украине использовать поставленные США ракеты большой дальности для удара по территории россии.

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты против рф - NYT17 нояб. 2024, 18:16 • 41887 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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