Авторы представления в КСУ имели личные цели в отмене антикоррупционных законов - Шаповал

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Решение КСУ относительно антикоррупционных законов стало неким пусковым механизмом "расшатывания государства". Но, очевидно, авторы конституционного представления, собственно, в этом и были заинтересованы. Ведь сейчас нет от них ни одного законопроекта, который бы предлагал привести нормы антикоррупционного законодательства в соответствие конституции. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по конституционному праву Владимир Шаповал.