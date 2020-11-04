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Авторы представления в КСУ имели личные цели в отмене антикоррупционных законов - Шаповал

Авторы представления в КСУ имели личные цели в отмене антикоррупционных законов - Шаповал

Киев  •  УНН

 • 10065 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Решение КСУ относительно антикоррупционных законов стало неким пусковым механизмом "расшатывания государства". Но, очевидно, авторы конституционного представления, собственно, в этом и были заинтересованы. Ведь сейчас нет от них ни одного законопроекта, который бы предлагал привести нормы антикоррупционного законодательства в соответствие конституции. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по конституционному праву Владимир Шаповал.

"В общем, мне трудно давать оценку намерениям депутатов, которыя это (конституционное представление, - ред.) подавали. Возможно там присутствуют несколько моментов - главный - это политические силы, и они такие всегда были, которые заинтересованы в расшатывании ситуации, чтобы компрометировать государство в целом из-за его отдельных институтов.

Очевидно есть персонажи нардепы, которых лично затрагивают положения антикоррупционного закона, который они оспаривали, и они решили таким образом защитить свои интересы. Это совершенно очевидно. Не нравится статья уголовного кодекса - они ищут пути ее скомпрометировать, чтобы раскачать дерево, а там может какая-то ветвь и обломится", - говорит он.

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Шаповал отмечает, что от авторов конституционного представления так и нет ни одной законодательной инициативы, чтобы привести в положения Конституции нормы антикоррупционного законодательства.

"И у меня есть даже призыв такой к ним - внести предложения.

Вот есть решение КСУ - предложите, оппоненты, альтернативу, вы не просто отрицать должны, вы же государственные деятели. Такой проект закона в ожидании решения уже должен быть у вас готов на столе. Но очевидно, его отсутствие, свидетельствует о том, что единственная цель их представления заключалась в расшатывании ситуации. Если бы намерение было улучшить законодательство - то они бы сказали: взамен мы предлагаем так. А так думаю и предполагаю, что это было сделано в угоду своим личным интересам", - отметил юрист.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Произошло это по представлению 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкины, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и др.

Отметим, что пока Реестр деклараций НАПК был закрыт, Петр Порошенко "засветил" дивиденды, а Григорий Суркис - новый кредит.

Как писал УНН, по словам депутата Горвата, логично лишить безвиза 47 депутатов, а не 40 млн украинцев.

Украинские Национальные Новости

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